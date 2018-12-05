عاجل..اصطدام بين شاحنة و”ترامواي” البيضاء يخلف 6 جرحى- صور

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اصطدمت شاحنة لنقل البضائع، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعربات ترامواي الدار البيضاء.
وأوضحت مسؤولة التواصل بشركة “الترامواي”، في حديث مع “اليوم24″، أن الاصطدام القوي الذي وقع على مستوى شارع المقاومة، تسبب في خروج الترامواي عن السكة، موضحة أن عدد المصابين بلغ 6 أشخاص.
وشددت المتحدثة أن الإصابات خفيفة ولا تدعو إلى القلق، وأن المسؤولين يعملون حاليا على نقل عربة ترامواي، لعودة حركة السير.
وأعادت الحادثة إلى أذهان الركاب، تفاصيل حادثة الاصطدام الذي وقع مارس 2016 بين شاحنة وترامواي، والذي خلف ضحايا.
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