طقس اليوم.. بارد مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل، بالواجهة المتوسطية والسواحل الوسطى، يوم غد الأربعاء 05 دجنبر.

وسيكون الطقس باردا نسبيا، خلال الليل والصباح، بكل من المرتفعات والهضاب العليا، في حين سيكون الطقس مستقرا مع سماء صحوة نسبيا بمجموع ربوع البلاد، مع احتمال هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الصحراوية.

أما الرياح، فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية وضعيفة من الشرق بمنطقة طنجة والجنوب -الشرقي، بينما ستهب متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 02 و07 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية وهضاب الفوسفاط، وما بين 07 و12 درجة بالجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسايس والسهول الشمالية، وما بين 11 و16 درجة بكل من سوس والأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 14 و20 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و26 درجة بالمنطقة الشرقية والسواحل الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط، ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 25 و31 درجة بسوس والجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.