إطلاق نار وحرق سيارات في الشبلي ونحف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدم جناة مساء أمس، الثلاثاء، على إطلاق النار نحو مبنى المجلس المحلي في بلدة عرب الشبلي، وأضرموا النار في سيارتين كانتا مركونتين في المكان. وأسفرت الحادثة عن تسجيل أضرار مادية دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الاعتداء جرى خلال انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشبلي، في الوقت الذي لم تتحدد فيه الخلفية بعد.

واستدعيت طواقم من الإطفاء إلى المكان وعملت على إخماد ألسنة النار، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

حرق سيارة في الشبلي، الليلة الماضية

وفي بلدة نحف، اندلعت ألسنة النار في سيارتين لتلحق أضرارا في سيارة أخرى، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية، فجر اليوم الأربعاء. ووصلت طواقم من الإطفاء إلى المكان وعملت على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها.

هذا، وباشر خبير الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق الذي لم تتضح خلفيته بعد.