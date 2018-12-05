شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطرح عملات بلاستيكية بديلة للورقية.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أنه سيتم طرح عملات بلاستيكية من الجنيه المصري للتداول بدءاً من عام 2020، وستكون مصنوعة من مادة البوليمير.

وأوضح “عامر”، أن الهدف من ذلك هو الحد من تزوير الأموال وخفض تكلفة الطباعة، مبيناً أن العملة البلاستيكية ستكون جذابة وصديقة للبيئة وقوية ومقاومة للماء، إضافة إلى أن عمرها الافتراضي أكبر من نظيرتها الورقية كما أنها أقل تلوثاً.

وأضاف، أن دولاً كثيرة كبريطانيا والصين وأستراليا وسنغافورة وإندونيسيا ورومانيا وفيتنام تستخدم هذه العملات، مؤكداً أن إنتاج العملة الجديدة سيكون وفق أحدث التقنيات، وستكون البداية مع فئة 10 جنيهات بعدها ستتم صناعة باقي العملات الأخرى تدريجياً.

وكشف أن مطبعة البنك المركزي في العاصمة الإدارية الجديدة بدأت طباعة وإنتاج نقود بلاستيكية من بعض الفئات، ليتم طرحها للتداول في موعدها المقرر مطلع عام 2020.