انت الان تتابع توقف حركة الملاحة بميناء البرلس لسوء الطقس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٥٣ ص
أغلق ميناء الصيد ببرج البرلس أمام حركة دخول وخروج مراكب الصيد إلى البحر المتوسط اليوم الأربعاء، نظرا لارتفاع أمواج البحر وسرعة الرياح بسبب «نوة قاسم» كما يطلق عليها مجتمع الصيادين والمعروفة برياحها الشديدة وأمطارها الغزيرة، وأكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، أنه تم إغلاق بوغاز البرلس أمام حركة المراكب وتكليف رؤساء المدن بإزالة آثار الأمطار من الشوارع بصفة دورية، وكانت محافظة كفرالشيخ قد تعرضت لعواصف شديدة وأمطار غزيرة وكانت أشدها على منطقة البرلس وبلطيم وبرج مغيزل وهي المناطق التي تقع على ساحل البحر المتوسط.
وأغلقت سلطات ميناء البرلس ميناء الصيد لليوم الثالث على التوالي بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح وارتفاع الأمواج، وشهدت محافظة كفر الشيخ السبت الماضي، سقوط أمطار غزيرة على كافة الأنحاء مصحوبة بكرات ثلجية في بعض المناطق وأغرقت المياه الشوارع. وكانت عدد من المحافظات منذ الجمعة الماضية، تحولت شوارعها
وأغلقت سلطات ميناء البرلس ميناء الصيد لليوم الثالث على التوالي بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح وارتفاع الأمواج، وشهدت محافظة كفر الشيخ السبت الماضي، سقوط أمطار غزيرة على كافة الأنحاء مصحوبة بكرات ثلجية في بعض المناطق وأغرقت المياه الشوارع.
وكانت عدد من المحافظات منذ الجمعة الماضية، تحولت شوارعها إلى برك من المياه وتسببت في حدوث كثافات واختناقات مرورية في بعض الأماكن أدت إلى إغلاق بعض الطرق، وأعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي، حالة الطوارئ بكل قطاعاتها للسيطرة على تجمعات المياه.
واضطرت الأجهزة الأمنية المتمثلة في إدارات المرور بإطلاق تحذيرات من القيادة بسرعات عالية، لمنع وقوع حوادث التصادم وانقلاب السيارات. (التفاصيل)
اقرأ أيضًا:
إغلاق بوغاز البرلس بكفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية
شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة الملاحة بميناء البرلس لسوء الطقس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .