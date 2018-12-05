انت الان تتابع توقف حركة الملاحة بميناء البرلس لسوء الطقس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٥٣ ص

أغلق ميناء الصيد ببرج البرلس أمام حركة دخول وخروج مراكب الصيد إلى البحر المتوسط اليوم الأربعاء، نظرا لارتفاع أمواج البحر وسرعة الرياح بسبب «نوة قاسم» كما يطلق عليها مجتمع الصيادين والمعروفة برياحها الشديدة وأمطارها الغزيرة، وأكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، أنه تم إغلاق بوغاز البرلس أمام حركة المراكب وتكليف رؤساء المدن بإزالة آثار الأمطار من الشوارع بصفة دورية، وكانت محافظة كفرالشيخ قد تعرضت لعواصف شديدة وأمطار غزيرة وكانت أشدها على منطقة البرلس وبلطيم وبرج مغيزل وهي المناطق التي تقع على ساحل البحر المتوسط.

وأغلقت سلطات ميناء البرلس ميناء الصيد لليوم الثالث على التوالي بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح وارتفاع الأمواج، وشهدت محافظة كفر الشيخ السبت الماضي، سقوط أمطار غزيرة على كافة الأنحاء مصحوبة بكرات ثلجية في بعض المناطق وأغرقت المياه الشوارع. وكانت عدد من المحافظات منذ الجمعة الماضية، تحولت شوارعها