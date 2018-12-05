انت الان تتابع أندية حجبت قمصان أساطيرها تكريمًا لهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تختلف سبل التكريم من ناد لآخر للأساطير الذين يمرون على تاريخ الفريق، ومن أبرز أشكال التكريم هي حجب قمصان النجوم وعلى رأسهم مارادونا ومالديني

دائمًا ما تأتي فترة على بعض الأندية العالمية يظهر خلالها لاعب يترك أثرًا كبيرًا في تاريخ النادي بموهبته الفذة، ويساهم بشكل كبير في تسطير تاريخ من الإنجازات لفريقه لم يتحقق من قبل أي لاعب آخر طوال التاريخ النادي، وعقب رحيل هؤلاء الأفذاذ يكون من الصعب على إدارة النادي أو جماهيره نسيان ما قدموه في الملاعب بقمصانهم التاريخية، ويكون حينها القرار الأمثل لتكريم مسيرتهم الفذة هو حجب القميص الذي كان يرتدونه، وكان الكثير من اللاعبين الذين كرمت مسيرتهم بحجب أرقامهم كالأتي:

باولو مالديني هو أسطورة الدفاع في الكرة الإيطالية بشكل عام وفي ميلان بشكل خاض، وكيف لا ومالديني تواجد في صفوف الروسونيري بداية من عام 1978 وحتى 1985 في فريق الشباب ومن ثم لعب في الفريق الأول من عام 1985 وحتى الاعتزال في 2009. وحقق مالديني مع ميلان لقب الدوري الإيطالي 7 مرات وكأس إيطاليا مرة واحدة



هو أسطورة الدفاع في الكرة الإيطالية بشكل عام وفي ميلان بشكل خاض، وكيف لا ومالديني تواجد في صفوف الروسونيري بداية من عام 1978 وحتى 1985 في فريق الشباب ومن ثم لعب في الفريق الأول من عام 1985 وحتى الاعتزال في 2009. باولو مالدينيهو أسطورة الدفاع في الكرة الإيطالية بشكل عام وفي ميلان بشكل خاض، وكيف لا ومالديني تواجد في صفوف الروسونيري بداية من عام 1978 وحتى 1985 في فريق الشباب ومن ثم لعب في الفريق الأول من عام 1985 وحتى الاعتزال في 2009. وحقق مالديني مع ميلان لقب الدوري الإيطالي 7 مرات وكأس إيطاليا مرة واحدة والسوبر الإيطالي 5 مرات ودوري أبطال أوروبا 5 مرات والسوبر الأوروبي 5 مرات وكأس الانتركونتينينتال مرتين وكأس العالم للأندية مرة واحدة. وقرر ميلان حجب رقم 3 الخاص بمالديني على أن يظهر الرقم من جديد في حال قرر أحد أبناء مالديني اللعب لميلان. دييجو مارادونا

كان من الطبيعي أن يقرر نادي نابولي الإيطالي حجب القميص رقم 10 الخاص بالأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، كيف لا وهو ما ساعد الفريق على التتويج بلقب الدوري مرتين وكأس إيطاليا مرة واحدة والسوبر الإيطالي مرة واحدة وكأس الاتحاد الأوروبي مرة واحدة، وهي إنجازات لم يكن يحلم بها نابولي، مع العلم أن الفريق لم يتوج بلقب الدوري إلا مع مارادونا وأتى لقبه الأوروبي الوحيد مع الأسطورة الأرجنتينية.روبرتو باجيو

حقق أسطورة كرة القدم الإيطالية روبرتو باجيو العديد من الإنجازات مع أندية فيورنتينا ويوفنتوس وميلان وإنتر، إلا أنه لم ينل التكريم إلا من نادي بريشيا والذي لعب له في الأمتار الأخيرة من مسيرته دييجو مارادوناكان من الطبيعي أن يقرر نادي نابولي الإيطالي حجب القميص رقم 10 الخاص بالأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، كيف لا وهو ما ساعد الفريق على التتويج بلقب الدوري مرتين وكأس إيطاليا مرة واحدة والسوبر الإيطالي مرة واحدة وكأس الاتحاد الأوروبي مرة واحدة، وهي إنجازات لم يكن يحلم بها نابولي، مع العلم أن الفريق لم يتوج بلقب الدوري إلا مع مارادونا وأتى لقبه الأوروبي الوحيد مع الأسطورة الأرجنتينية.روبرتو باجيوحقق أسطورة كرة القدم الإيطالية روبرتو باجيو العديد من الإنجازات مع أندية فيورنتينا ويوفنتوس وميلان وإنتر، إلا أنه لم ينل التكريم إلا من نادي بريشيا والذي لعب له في الأمتار الأخيرة من مسيرته الرياضية وانضم النجم الإيطالي لفريق بريشيا بعمر 33 عامًا وسجل مع الفريق 45 هدفًا وساعد الفريق على تفادي الهبوط، ليقرر الفريق الإيطالي حجب القميص رقم 10. بيليه

بعد أن حقق كل الإنجازات الممكنة سواء مع سانتوس أو منتخب البرازيل، رحل في أواخر مسيرته إلى الدوري الأمريكي وتحديدًا إلى نادي نيويورك كوزموس والذي لعب معه 107 مباريات سجل خلالها 64 هدفًا، وعقب اعتزاله قرر نيويورك كوزموس حجب القميص تكريمًا للجوهرة البرازيلية.مارك فيفيان فويه

فجع العالم في شهر يونيو من عام 2003 بوفاة اللاعب الكاميروني مارك فيفيان فويه على أرض الملعب في مباراة بين منتخب بلاده وكولومبيا في نصف نهائي كأس العالم للقارات والذي أقيم حينها في فرنسا. بيليهبعد أن حقق كل الإنجازات الممكنة سواء مع سانتوس أو منتخب البرازيل، رحل في أواخر مسيرته إلى الدوري الأمريكي وتحديدًا إلى نادي نيويورك كوزموس والذي لعب معه 107 مباريات سجل خلالها 64 هدفًا، وعقب اعتزاله قرر نيويورك كوزموس حجب القميص تكريمًا للجوهرة البرازيلية.مارك فيفيان فويهفجع العالم في شهر يونيو من عام 2003 بوفاة اللاعب الكاميروني مارك فيفيان فويه على أرض الملعب في مباراة بين منتخب بلاده وكولومبيا في نصف نهائي كأس العالم للقارات والذي أقيم حينها في فرنسا. وبعد تلك الفاجعة، قرر نادي مانشستر سيتي حجب رقم 23 الذي كان يرتديه النجم الكاميروني وكذلك حجب لانس الرقم 17 الذي ارتداه اللاعب خلال الفترة التي لعب خلالها مع الفريق بين عامي 1994 و1998. راؤول

بعد أن سطر النجم الإسباني تاريخًا كبيرًا مع راؤولبعد أن سطر النجم الإسباني تاريخًا كبيرًا مع ريال مدريد من خلال تواجده على رأس قامئة الهدافين التاريخيين للنادي قبل وصول كريستيانو رونالدو ، إلى جانب كونه الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا قبل وصول ميسي ورونالدو، رحل راؤول دون أن ينال التكريم الذي يستحقه من الفريق الملكي. وانضم راؤول إلى فريق شالكة الألماني ولعب معه لموسمين سجل خلالهما 40 هدفًا، ليقرر النادي الألماني حجب القميص رقم 7 الذي كان يرتديه تكريمًا لمسيرته الرائعة في الملاعب، إلا أن القرار أثار انتقادات بعض اللاعبين السابقين ليقرر النادي بعد عام واحد من قراره من إعادة القميص مرة أخرى وارتداه حينها اللاعب ماكس ماير في عام 2013.

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