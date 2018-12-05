انت الان تتابع كلاكيت تاني مرة.. جوارديولا يكرر إنجازه مع السيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٣٤ ص

نجح نادي مانشستر سيتي في الحفاظ على سجله بالدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) دون هزيمة، بعد مرور 15 جولة، عقب الفوز على واتفورد بنتيجة 2/1، بملعب فيكارج روود، والتي أقيمت مساء أمس الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة، وذكر موقع بليتشر ريبورت البريطاني، أن مانشستر سيتي حافظ على سجله خاليا من الهزائم بعد مرور 15 مباراة بالمسابقة، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد موسم 2012/2013، و2017/2018، والثانية للفريق مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بعد الموسم الماضي.

وجاءت ثنائية مانشستر سيتي عن طريق ليروي ساني في الدقيقة 40، ورياض محرز في الدقيقة 51، بينما جاء هدف واتفورد عن طريق ديكوريه في الدقيقة 85، وارتفع رصيد السيتي إلى 41 نقطة، ليستمر في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، بينما توقف رصيد واتفورد عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر. وعقب المباراة أعرب بيب جوارديولا،