انت الان تتابع صحف الإمارات: ماكرون يرضخ والسترات الصفراء تُصعِد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الصحف استعرضت مكانة الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية كنموذج ملهم وقدوة لكل نساء الدولة.

تناولت الصحف الإماراتية، الصادرة، اليوم الأربعاء، العديد من القضايا والأحداث التي تهم الرأي العام، وركزت على عدد من الملفات والقضايا في الشأن العربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "مجلس الوزراء يعتمد حزمة جديدة من السياسات والتشريعات للمرأة الإماراتية"، ذكرت صحيفة الوطن، أن مجلس الوزراء اعتمد في جلسة استثنائية عقدت بمقر الاتحاد النسائي العام، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حزمة جديدة من التشريعات والسياسات والمبادرات الوطنية للمرأة الإماراتية، تُرجمت لتوجيهات.

وترتكز الحزمة الجديدة على 3 محاور رئيسية، هي: التشريعات والسياسات، والخدمات، والتمثيل الدولي، وتشمل سياسات وتشريعات ومبادرات تدعم مسيرة المرأة كشريكة فاعلة في المجتمع وركيزة من ركائز نجاحه. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: إن "الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى

وترتكز الحزمة الجديدة على 3 محاور رئيسية، هي: التشريعات والسياسات، والخدمات، والتمثيل الدولي، وتشمل سياسات وتشريعات ومبادرات تدعم مسيرة المرأة كشريكة فاعلة في المجتمع وركيزة من ركائز نجاحه.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: إن "الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية هي النموذج الملهم والقدوة لكل نساء الدولة، وهي سائرة على درب زايد، وحريصة دائما على تعزيز دور المرأة ومشاركتها الفعالة في بناء الوطن، وأخواتي الإماراتيات يحصدن اليوم من غرس زايد الذي جعل من المرأة شريكا مؤثرا وعنصرا حاسما من عناصر التنمية".

فيما استعرضت صحيفة البيان تحت عنوان "ماكرون يرضخ والسترات الصفراء ترفع السقف"، رضوخ الحكومة الفرنسية لمطالب السترات الصفراء، وتعليق زيادة أسعار الوقود لستة شهور، فيما رفع الحراك الميداني سقف المطالب متوعدًا بتظاهرات صاخبة السبت المقبل طالما أنه ليس هناك تغيير حقيقي.

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ونقلت مصادر حكومية، أن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، قرر تعليق زيادة الضرائب على الوقود، في محاولة لنزع فتيل أزمة مظاهرات عمت البلاد احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة، وأدت لأعمال شغب واسع النطاق وتخريب في باريس مطلع الأسبوع.

وتعد هذه الخطوة تحولاً مفاجئًا من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي أصر في البداية على أن الزيادة الضريبية المخطط لها ضرورية كجزء من سياسة الحكومة البيئية.

وفي شأن آخر، أفادت "الاتحاد" تحت عنوان "حملة مداهمات ضد المافيا الإيطالية في أربع دول أوروبية"، بأن قوات الأمن في ألمانيا وإيطالية وهولندا وبلجيكا شنوا حملة مداهمات موسعة اليوم ضد أفراد بالمافيا الإيطالية.

وأكدت الشرطة الاتحادية في مدينة فيسبادن الألمانية أنه تم خلال الحملة القبض على العديد من المشتبه بهم وتفتيش عدد من المقار التابعة للمافيا.

وتناولت "الاتحاد" أيضًا تحت عنوان "ماتيس يوافق على تمديد نشر قوات أمريكية على الحدود مع المكسيك"، موافقة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، على تمديد نشر قوات من بلاده على الحدود الأمريكية المكسيكية حتى نهاية يناير المقبل.

وجاءت الموافقة استجابة لطلب من جانب وزارة الأمن الداخلي، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج نقلاً عن بيان لوزارة الدفاع البنتاجون.

وتم إرسال نحو ستة آلاف جندي إلى الحدود المكسيكية في أكتوبر الماضي بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى معالجة أزمة طالبي اللجوء على الحدود، وتمت حينها الموافقة مبدئيًا على نشر تلك القوات حتى 15 ديسمبر الجاري.

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واستعرضت صحيفة "الخليج" تحت عنوان "إسرائيل تطلق (درع الشمال) لتدمير أنفاق حزب الله"، إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، رصد أنفاق لـ"حزب الله" تسمح بالتسلل من لبنان إلى شمال فلسطين المحتلة، وباشر عملية لتدميرها على الحدود، في خطوة قد تؤدي إلى توتر بين الطرفين.

فيما أعلنت واشنطن دعمها بقوة للعملية الإسرائيلية، بينما عزز الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة (يونيفيل) دورياتهما على طول الجانب اللبناني من الحدود تفاديًا لأي تصعيد.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس: "بدأنا عملية (نورثرن شيلد) (درع الشمال) لكشف وإحباط هجمات حدودية عبر أنفاق حفرتها منظمة حزب الله الإرهابية من لبنان إلى إسرائيل".