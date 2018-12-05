انت الان تتابع أليجري: فوز مودريتش يحفز رونالدو لحصد الكرة الذهبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٢ ص

قال ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، إن كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، استحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وتابع أليجري، في تصريحات أبرزها موقع كالتشيو ميركاتو: "رونالدو استحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية، بسبب ما فعله في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد. مع البرتغال في كأس العالم لم يكن بإمكانه الذهاب بعيدًا، لكن انتصار لوكا مودريتش وتحقيقه للكرة الذهبية، سيكون حافزا بالنسبة لرونالدو، للقيام بما هو أفضل، واستعادة الجائزة للمرة السادسة في تاريخه، عبر بوابة يوفنتوس".

وواصل ماسيميليانو أليجري: "لقد زاد من مستوى الاحترافية. إنه لاعب استثنائي. رجل متواضع. انضم للمجموعة وتأقلم بشكل جيد، وأضاف قيمة تنافسية كبيرة في كل تدريب، إنه مثال للشباب الصغير، برغم النجاحات التي حققها وهو في عمر 33، إلا أنه لا يزال يعتني بكافة التفاصيل". وتُوِّج الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال