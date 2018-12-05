انت الان تتابع أوكرانيا تُعلن الحرب على روسيا بسبب بحارة محتجزين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٤ ص

أكد الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، أنه سيتم التواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاطمئنان على حالة البحارة الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا، وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن تصريحات بوروشينكو جاءت خلال استقبال أسر البحارة الأوكرانيين الذين احتجزتهم روسيا الأسبوع الماضي في مضيق كيرتش، قائلًا لأقارب البحارة: «إنه تم تحضير ملف لرفع دعوى قضائية ضد روسيا في محكمة العدل الدولية».جاء ذلك بعد أن عبرت ثلاث سفن بحرية أوكرانية في 25 نوفمبر الماضي، حدود روسيا وتم احتجازهم، وقالت روسيا إن السفن دخلت مياهها بشكل غير قانوني.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد الماضي: «إن السفن الأوكرانية المحتجزة في البحر الأسود كانت تسير بمهمة اختراق المياه الإقليمية لروسيا الاتحادية، وهذا ما تؤكده شهادة البحارة ومثبت لدينا بالسجلات»، مضيفا: «رد الفعل كان هادئًا.. ولا أعرف ما إذا كان تم إقناعهم أم لا.. يجب أن يوجه