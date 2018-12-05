ضبط سعودي قتل شقيقه وقريبه

تمكنت الجهات الأمنية في صامطة من القبض على الجاني الذي أقدم على قتل شقيقه وقريبه، فيما تتواصل التحقيقات حول القضية.

واستخدم سلاحًا ” رشاشًا ” ، أطلق منه أعيرة نارية عدة، أصابت شقيقه وأحد أقربائه؛ ما تسببت في مقتلهما.

وباشرت الجهات الأمنية بمحافظة صامطة جنوب الحادثة، وفتحت تحقيقاً في الواقعة وتم القبض عليه.