ضبط سعودي قتل شقيقه وقريبه

تمكنت الجهات الأمنية في صامطة من القبض على الجاني الذي أقدم على قتل شقيقه وقريبه، فيما تتواصل التحقيقات حول القضية.
واستخدم سلاحًا ” رشاشًا ” ، أطلق منه أعيرة نارية عدة، أصابت شقيقه وأحد أقربائه؛ ما تسببت في مقتلهما.
وباشرت الجهات الأمنية بمحافظة صامطة جنوب الحادثة، وفتحت تحقيقاً في الواقعة وتم القبض عليه.
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