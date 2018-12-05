” الشورى ” يطالب الخطوط السعودية بدراسة سبل تخفيض التكاليف

طالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، بدراسة سبل تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية غير الربحية.
وشملت المطالب التي وُجهت إليها أيضًا إجراء فصل بين مصروفات الصيانة ومصروفات المحروقات في بندين مختلفين؛ وذلك لتسهيل المقارنات ضمن قائمة الدخل الموحد التفصيلية.
فيما طالبها الأعضاء بالتحول إلى مؤسسة رابحة قبل طرحها للاكتتاب العام، وتقديم برنامج تفصيلي يوضح خطتها للانتقال من الخسائر إلى الأرباح.
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