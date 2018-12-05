جرائم قطر في سوريا من تسليح للجماعات واغتيالات (فيديوجراف)

مولت قطر الاغتيالات في إدلب وأصبح معروف إن الاغتيالات في ادلب جريمة قطرية يقف ورائها نظام الحمدين. وقالت صفحة قطريليكس إن إرهابيو جبهة النصرة الممولة من قطر اغتالوا اثنين من أبرز الناشطين السوريين، وصادروا أملاك المسيحيين في مدينة إدلب. ويأتي هذا في مشهد يذكر بالدعم القطري للتنظيم المتشدد والذي مكنه من إيجاد موطيء قدم له في سوريا.

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