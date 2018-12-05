شكرا لقرائتكم خبر حرب أكبر اقتصادين في العالم لن تنهيها هدنة واشنطن وبكين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن

بينما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتفاق الهدنة التجارية الذي توصل إليه مع نظيره الصيني شي جين بينج على هامش قمة مجموعة الـ 20 بأنه «لا يصدق»، زادت المخاطر التي تهدد العلاقات الأمريكية الصينية ولم تتراجع حتى قبل أن يغادر قادة مجموعة الـ 20 العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس.

ورحب المحللون ومنظمات الأعمال بالاتفاق على تأجيل زيادة الرسوم المقررة على كمية إضافية من السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة ثلاثة أشهر، باعتباره انفراجة، ويؤدي إلى تجنب تدهور العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وقد أشارت التعاملات المبكرة في أسواق الصرف الاثنين إلى تفاؤل المستثمرين بالاتفاق.

وتعهدت الصين مقابل تأجيل زيادة الرسوم الأمريكية بشراء ما لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن، لكنها ستكون كميات كبيرة من المنتجات الزراعية والصناعية والطاقة وغيرها من المنتجات الأمريكية، بحسب الإعلان الأمريكي، في حين لم يتحدث المسؤولون الصينيون عن أي مشتريات من السلع الأمريكية.

وغرد ترمب الأحد الماضي قائلا «إن الصين وافقت على خفض الرسوم على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة، والتي وصلت إلى 40% بعد أن رفعتها الصين ردا على الرسوم الأمريكية التي تم فرضها في وقت سابق من العام الحالي.

وتبلغ الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة غير الأمريكية في الصين حاليا 15% فقط.

وقال الجانبان الأمريكي والصيني إنهما اتفقا أيضا على بدء المفاوضات حول «الموضوعات الهيكلية» الأوسع نطاقا، حيث يقول الأمريكيون إنهم سيحرصون على اتمامها خلال 90 يوما، في حين لم يشر الصينيون في بياناتهم إلى أي موعد محدد لإتمام المفاوضات.

أبرز المشتريات الصينية من المنتجات الأمريكية بحسب إعلان واشنطن

المنتجات الزراعية

المنتجات الصناعية

منتجات الطاقة