شكرا لقرائتكم خبر تعليق زيادات الضرائب المؤججة لاحتجاجات القمصان الصفراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ باريس

يعتزم رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الدعوة لتعليق زيادات الضرائب على الوقود، والتي أشعلت حركة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية وقادتها حركة «القمصان الصفراء».

ووفقا لما نقلته وكالة «فرانس برس»، فإنه من المتوقع أن يكون فيليب قد أعلن أمس، عن إرجاء زيادات الضرائب، والتي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في يناير، أمام اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأكد التقرير عدم إلغاء زيادات الضرائب، التي قادت إلى احتجاجات شارك فيها مئات الآلاف خلال الأسابيع الماضية، وإنما سيتم إرجاؤها لأشهر عدة.

ويأتي هذا التحرك بعد ثلاثة أيام من احتجاجات خرجت في وسط باريس وشهدت أعمال عنف، وجرى خلالها توقيف نحو 400 شخص وإصابة 100 آخرين.

ورفض ماكرون إلغاء الزيادات في الضرائب على البنزين والديزل، وقال إنها تعد جزءا ضروريا من توجه الحكومة بشأن التغير المناخي. كما عرض ماكرون إجراء مشاورات لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب تدابير لدعم أصحاب السيارات الأكثر فقرا.