مصر تؤكد وقوفها مع تحالف دعم الشرعية في اليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

أكد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون البرلمانية السفير مصطفى القوني، وقوف بلاده مع تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية لنصرة الشعب اليمني من الميليشيات الحوثية التي انقلبت على الشرعية، واستولت على مؤسسات الجمهورية اليمنية.

وأكد خلال استقباله بمقر الوزارة بالقاهرة أمس الأول وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية بالمجلس عساف أبوثنين، أن مصر والسعودية تنتهجان في سياستهما عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وتسعيان دائما لحل جميع الأزمات في المنطقة، وتقريب وجهات النظر، موضحا أن مواقف الرياض والقاهرة ثابتة تجاه القضية الأساسية للعرب والمسلمين القضية الفلسطينية.

وأشاد أبوثنين بعمق العلاقة بين البلدين، مبينا أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص المملكة على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات كافة. وقال «إن الدبلوماسية البرلمانية مع برلمانات العالم لا تقل أهمية عن الدبلوماسية الرسمية، حيث تعد أحد الروافد المهمة للدول، سواء من خلال الملتقيات والمؤتمرات البرلمانية الدولية، أو الزيارات المتبادلة، حيث أصبحت الدبلوماسية البرلمانية تلعب دورا مهما وفعالا في توسيع مدارك البرلمانيين، ورؤيتهم حول القضايا المختلفة، واطلاعهم على خبرات البرلمانات المماثلة».