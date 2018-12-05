شكرا لقرائتكم خبر متحف الهولوكوست يتهم ميانمار بالإبادة الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن
خلص متحف الهولوكوست التذكاري في الولايات المتحدة الأمريكية، لوجود دليل دامغ على أن جيش ميانمار ارتكب أعمال إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينجا العام الماضي.
وقالت نائبة مدير مركز سيمون سكجودت لمنع الإبادة الجماعية ناعومي كيكولر، «تحليلنا خلص إلى وجود دليل دامغ على أن سلطات ميانمار سعت عن قصد لتدمير أفراد شعب الروهينجا بسبب عرقهم وهويتهم الدينية، والعالم غض الطرف عن محاكمتهم مثلما فعل مع ضحايا الهولوكوست».
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