النائب محمد الغول: التضامن الاجتماعى تقوم بدور الهيئة القومية للتكافل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعى لن يضيف جديدا، خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعى تقوم بدور التكافل الاجتماعى وتدعم القرى الأكثر فقرا فى مصر.

وقال عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن وزارة التضامن الاجتماعى تحصل على قاعدة بيانات بشأن القرى الأشد احتياجا وفقرا من قبل الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء، وهناك جهود مكثفة تبذلها الوزارة لضمان وصول الإعانات إلى تلك القرى.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى أن هذه الهيئة ستعد تداخل فى مهام وزارة التضامن الاجتماعى التى تعد قواعد بيانات وترسل الإعانات للقرى الفقيرة.

كان الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار تقدم بمشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعى إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وذلك بهدف تحقيق معدلات أعلى من الرعاية الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية لجميع أفراد المجتمع.