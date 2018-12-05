في «إيديكس 2018».. سلاح مصري جديد مفاجئ للجميع .. وهذه هى تجهيزات جندي القرن الحادي والعشرين.. ومصر تحصل على أخطر مقاتلة في العالم

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

أعلنت مصر خلال معرض "إيديكس 2018"، الذي بدأت فعالياته، أول أمس الاثنين، عن مجموعة من الأسلحة الجديدة، من بينها الرادار المصري الصنع الجديد ESR-32 الذي فاجأ الجميع خلال المعرض، بالإضافة للكشف عن أخطر مروحية في العالم والتي تمتلكها مصر بعد صفقات عسكرية ناجحة مع روسيا ، كما تم الكشف أيضاً عن تجهيزات مقاتل القرن الحادي والعشرين.



تعرف على مواصفات السلاح المصري الجديد المفاجئ للجميع في معرض "إيديكس 2018"

وظهر الرادار الجديد رسميا لأول مرة أمس، بعد أن كان قيد التجريب منذ عام ونصف العام، ويجري العمل على نسخة جديدة ثلاثية الأبعاد للإنذار المبكر بمدى 450 كيلومترا، وستكون جاهزة للإعلان عنها في النسخة الثانية من المعرض عام 2020.

أما بالنسبة للرادار الذي ظهر في المعرض، فهو يتميز بالعديد من المواصفات، منها، أن مداه يصل إلى 250 كيلومترا، ويستطيع الكشف عن الأهداف التي تحلق على ارتفاع 12 ألف متر، بالإضافة إلى الكشف عن الأهداف التي تحلق على الارتفاعات المنخفضة والمتوسطة.

صنع الرادار بالتعاون بين المراكز البحثية للقوات المسلحة المصرية والهيئة القومية للإنتاج الحربي المصري، حيث يتكون من إرسال هوائي، ومرسل، ومستقبل، وشاشة لعرض البيانات.(المصدر)



مصر تكشف عن "جندي القرن الحادي والعشرين" بـ"إيديكس 2018"

كشفت مصر عن منظومة عسكرية جديدة خلال فعاليات اليوم الأول لمعرض إيديكس 2018، يطلق عليها منظومة جندي القرن الحادي والعشرين.

والمنظومة الجديدة من تصميم وإنتاج الشركة العربية العالمية للبصريات Arab International Optronics AIO، والجاري تجربتها وتقييمها حاليا من قبل وحدات المظلات المصرية، ومن المقرر البدء في تعميمها مستقبلا على وحدات القوات الخاصة المصرية ( الصاعقة - المظلات - الصاعقة البحرية - الاستطلاع ) وباقي الوحدات الأخرى المستهدفة تباعا.

والشركة العربية العالمية للبصريات، شركة مساهة مصرية بشراكة بين جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع المصرية ( 51% ) وشركة تاليس Thales الفرنسية العريقة للصناعات الدفاعية ( 49% ).

وتتكون المنظومة من 5 عناصر أساسية:

1- مجموعة السلاح: وتتألف من جهاز تنشين حراري متصل بالشاشة على خوذة القائد لنقل صورة الفيديو من خلال وحدة التحكم وآخر نهاري متصل بالشاشة ايضا.

2- مجموعة الخوذة: وتتألف من وحدتي مراقبة حرارية / كهروبصرية، إلى جانب شاشة عرض البيانات على العين اليُمنى للقائد.

3- أجهزة التنشين النهاري والليلي لسلاح الجندي.

4- وحدة التغذية الكهربية للقائد لتوليد الطاقة للمنظومات المُختلفة.

5- مجموعة الشدة والدرع الواقي وتتألف من وحدة التحكم الالكتروني المسؤولة عن ادارة مكونات المنظومة وجهاز الاتصالات اللاسلكي الرقمي ويمكنه نقل صور وبيانات ارض المعركة ويوجد مع القائد، ومنظومة ملاحية مكونة من بوصلة منشورية مع الجندي وجهاز تحديد الموقع بالقمر الصناعي GPS مع القائد، وحاسب خدمات شاقة لنقل البيانات للمستويات الاعلى للقيادة وتخزين المعلومات ويوجد أيضا مع القائد، واخيرا الأفرول المُزود بالدرع المضاد للرصاص للحماية الأمامية والخلفية والجانبية للكتف والذراع، مع قدرة إضافة نظام MOLLE لحمل مخازن الذخيرة والقنابل اليدوية وأجهزة الإتصالات.

وتقام فعاليات المعرض على مدار 3 أيام، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويُعتبر المعرض المصري الأول في شمال إفريقيا، ومن المنتظر أنَّ يُعقد كل عامين.

ويشارك في افتتاح المعرض 10 وزراء للدفاع من الإمارات، وعمان، والسودان، وفرنسا، واليونان، وقبرص، وجنوب السودان، والكاميرون، وكوريا الجنوبية، والصومال، فضلًا عن 7 رؤساء أركان و7 وزراء للإنتاج الحربي من الدول الشقيقة، بالإضافة إلى 373 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن، إلى جانب أكثر من 10 آلاف زائر ويتضمن المعرض برنامجًا للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات(المصدر)

أخطر مروحية في العالم

مواصفات المروحية الهجومية الروسية "كا — 52"، التي حصلت عليها مصر من روسيا، لتتربع على عرش الأسلحة الروسية العاملة في الجيش المصري منذ عقود.

وتشارك شركة "رشن هيليكوبترز" المصنعة لمروحية "كا — 52" التمساح في معرض "إيديكس — 2018"

وتشارك شركة "كلاريون" المتخصصة في مجال للدفاع والأمن حول العالم في تنظيم المعرض، الذي يجرى برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودعم الجيش المصري.

يأتي المعرض بمشاركة عدد كبير من القادة العسكريين حول العالم في فعاليات المعرض، فإن عدد وزراء الدفاع المشاركين فيه يصل إلى 10 وزراء.(المصدر)