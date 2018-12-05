تيسيرًا على المواطنين.. العمرة بالتقسيط والسداد خلال 12 شهرًا

مصراوي - كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت بعض الشركات السياحية العاملة في مجال الحج والعمرة، عن تقديم العمرة بنظام التقسيط على مدى 12 شهرًا، بهدف التيسير على المواطنين غير المستطيعين، واستقطاب أعدادًا أكبر للشركة لجذب العملاء، الراغبين في أدائها.

وعرضت إحدى الشركات إعلانها: كالتالي: "العمرة في المولد ورجب وشعبان ورمضان.. معنا تستطيع أداء العمرة بالتقسيط على 12 شهرًا"، وأضافت: "الآن ولفترة محدودة.. اشترك في عرض العمر بالتقسيط، والعرض متاح فقط لـ 25 فردًا، سجل بياناتك وسيتم الاتصال بك في أقرب وقت".

فيما أعلنت إحدى الشركات الأخرى إعلانها...