كارلوس غصن يواجه تهمة جديدة بتقليل راتبه ب35 مليون دولار

أفادت وسائل إعلام يابانية أن رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة نيسان ​كارلوس غصن​، سيواجه تهمة جديدة تتعلق بتقليله راتبه بنحو أربعة ملايين ين (35,5 مليون ​دولار​) في السنوات الثلاث الماضية، مشيرة الى أن مدعي ​طوكيو​ يعتزمون إعادة توقيف غصن، مع مساعده والمدير التمثيلي السابق لنيسان غريغ كيلي، قبل الإثنين,

وفي حال تأكدت التقارير ستضاف التهمة إلى تلك الموجهة لرجلي الأعمال بالتواطؤ لاخفاء قسم من راتب غصن بنحو خمسة مليارات ين، في التصاريح الرسمية التي قدمت خلال خمس سنوات حتى آذار 2015.

ورفض المدعون اليابانيون التعليق على التقارير المتعلقة بغصن وكيلي، اللذين لا يزالان قيد الاعتقال منذ 19 تشرين الثاني. ولم يتم بعد توجيه الاتهام لهما رسميا. وينفي الرجلان التهم ويؤكدان بأنهما قاما بمراجعة السلطات بشأن طريقة التصريح عن المال.