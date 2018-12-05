بولتون: جريمة مقتل خاشقجي شنيعة ولكننا في منطقة تشهد جرائم شنيعة على الدوام

أشار مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي ​جون بولتون​ إلى أن "جريمة مقتل الصحافي السعودي ​جمال خاشقجي​ شنيعة ولكننا في منطقة تشهد جرائم شنيعة على الدوام"، مؤكدا أننا "مقتل خاشقجي شنيعة ولكننا في منطقة تشهد جرائم شنيعة على الدوام".

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