خارجية كازخستان: مسار أستانا أدى المهمة الموكلة إليه

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية آيبيك صمدياروف ، خلال حديث صحفي، أن "مسار محادثات ​أستانا​ بين ​الحكومة السورية​ والمعارضة أدى المهمة الموكلة إليه بشكل كامل"، مشيراً إلى أنّ "مناطق خفض التوتر التي تم الاتفاق عليها ب​سوريا​ في إطار محادثات أستانا، ساهمت في تحقيق الاستقرار في تلك المناطق، مبينا أنه يتم العمل على إعادة الحياة لطبيعتها في ​محافظة إدلب​ التي تسيطر عليها المعارضة".

وأوضح أنه "من أجل هذا، الدول الضامنة، ​روسيا​ و​تركيا​ و​إيران​، تتعاون بشكل مكثف فيما بينها".

وكان المبعوث الأميركي إلى سوريا ​جيمس جيفري​ قد أكد أنه "بانتهاء مسار أستانا، بعد فشلها في تشكيل اللجنة الدستورية"، داعيا إلى العودة لمسار جنيف الأممي.