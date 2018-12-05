خارجية كازخستان: مسار أستانا أدى المهمة الموكلة إليه

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية آيبيك صمدياروف ، خلال حديث صحفي، أن "مسار محادثات أستانا بين الحكومة السورية والمعارضة أدى المهمة الموكلة إليه بشكل كامل"، مشيراً إلى أنّ "مناطق خفض التوتر التي تم الاتفاق عليها بسوريا في إطار محادثات أستانا، ساهمت في تحقيق الاستقرار في تلك المناطق، مبينا أنه يتم العمل على إعادة الحياة لطبيعتها في محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة".
وأوضح أنه "من أجل هذا، الدول الضامنة، روسيا وتركيا وإيران، تتعاون بشكل مكثف فيما بينها".
وكان المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري قد أكد أنه "بانتهاء مسار أستانا، بعد فشلها في تشكيل اللجنة الدستورية"، داعيا إلى العودة لمسار جنيف الأممي.
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