ترامب: البلاد تفقد سنويا 250 مليار دولار بسبب الهجرة غير الشرعية

تساءل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، "هل يمكن لأحد أن يفسّر للديمقراطيين (نحن بحاجة إلى أصواتهم)، أنّ البلاد تفقد سنويًّا 250 مليار دولار بسبب ​الهجرة​ غير الشرعية، دون احتساب تدفّق ​المخدرات​".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "حماية الحدود، بما في ذلك بناء الجدار يكلّف 25 مليون دولار، وسوف نسترد هذا المبلغ في غضون شهرين فقط".

يشار إلى أن بناء جدار عازل على الحدود مع ​المكسيك​ لمنع الهجرة غير القانونية كان أحد وعود ترامب في حملته الانتخابية. وفي نهاية تموز، نوّه ترامب خلال اجتماع مع أنصاره، إلى أنّ "أجزاء من الجدار على الحدود مع المكسيك يجري بناؤها بالفعل".

وفي آب الماضي، بيّن أنّه "تمّ تخصيص 3.5 مليار دولار لبناء الجدار، بينما تمّ طلب 5 مليارات أخرى من الميزانية".