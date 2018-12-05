العريضي:مقتنعون بضرورة الإحتكام دائما إلى الدولة والمؤسسات وإلى القضاء

لفت الوزير السابق غازي العريضي عقب لقائه على رأس وفد من "الحزب التقدمي الإشتراكي"، معاون الأمين لـ"حزب الله" حسن الخليل، إلى أنّ "هذا اللقاء اليوم ليس الأوّل بيننا، لكنّه ربما يكتسب أهمية معيّنة بسبب الظروف الّتي يشهدها البلد، إلّا أنّه في سياق التنسيق وفق الروحية الّتي تسود بيننا وبين "حزب الله"، منوّهًا إلى أنّه "كانت هناك تباينات ولكن الخلاف لا ينعكس على العلاقة المشتركة".
وبيّن "أنّنا التقينا في مراحل عديدة مع الأخوة في "الحزب" على طاولتي مجلس الوزراء ومجلس النواب"، موضحًا أنّ "الاجتماع كالعادة، سادته روحية التفاهم، الصراحة والوضوح في مقاربة الأمور"، مؤكّدًا "أنّنا مؤمنون ومقتنعون بضرورة الاحتكام الدائم إلى الدولة ومؤسساتها والقضاء".
وكشف العريضي "أنّنا لم نتحدّث عن أي حالة شاذة في السياسة"، مشدّدًا على "أنّنا لا نقبل أي حالة تهدّد أمن أو استقرار أي منطقة وليس فقط الشوف".
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