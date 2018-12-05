مصادر للجمهورية: الاوضاع لا تزال تحت السيطرة في الجنوب

اعربت مصادر دبلوماسية في لبنان لصحيفة "الجمهورية" عن تخوفها من أن يكون الموقف الاميركي تجاه معركة الانفاق مقدمة لتأييد إسرائيل في اي معركة أخرى.
من جهتها لفتت مصادر مطّلعة إلى أن " الاوضاع لا تزال تحت السيطرة في الجنوب، الّا اذا حصلت مفاجأة على خطأ في التقدير، وهذا امر غير مُستبعد، كما حصل خطأ في التقدير في حادثة الجاهلية".
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