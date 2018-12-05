مصادر للجمهورية: الاوضاع لا تزال تحت السيطرة في الجنوب

اعربت مصادر دبلوماسية في ​لبنان​ لصحيفة "الجمهورية" عن تخوفها من أن يكون الموقف الاميركي تجاه معركة الانفاق مقدمة لتأييد ​إسرائيل​ في اي معركة أخرى.

من جهتها لفتت مصادر مطّلعة إلى أن " الاوضاع لا تزال تحت السيطرة في ​الجنوب​، الّا اذا حصلت مفاجأة على خطأ في التقدير، وهذا امر غير مُستبعد، كما حصل خطأ في التقدير في حادثة ​الجاهلية​".