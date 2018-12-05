محمد نصرالله: نحيي الجهود الانسانية لحاملي قيمة التطوع ولكشافة الرسالة

توجه عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد نصرالله​ "لحاملي قيمة التطوع وممارسيها، ولكشافة الرسالة الإسلامية، بالتحية لجهودهم الإنسانية التي يبذلونها في خدمة الوطن والمواطن اللبناني من دون تمييز من أي نوع كان".

اضاف نصرالله في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا "أنتم ثروة بشرية وقيمة مضافة تساهمون بعقولكم وزنودكم في خدمة مجتمعكم، في زمن عز فيه العطاء لتنمية المجتمع من دون مقابل".