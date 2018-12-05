علق النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ على كلام وزير المال حول توظيف5000 شخصا عشوائياً في الدولة هذا العام ، معتبرا أن " التوظيف تم في موسم الإنتخابات وهذا يعني أن وزيراً أو إدارة قد وظّفوا أشخاصاً بالدولة خلافاً للقانون ومن دون موازنة مالية لرواتبهم"، مضيفا:"في القانون ممنوع على ​وزارة المالية​ أن تصرف أي راتب خلافاً للأصول ولو لم تدفع الوزارة لما أصبحوا موظفين".

شكرا لقرائتكم خبر عن السيد عن الموظفين خلافا للقانون: لو لم تدفع وزارة المال لما أصبحوا موظفين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .