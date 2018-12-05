النشرة: الجيش واليونيفيل كثفا الدوريات انطلاقا من العديسة وحتى المطلة

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا أن قوات اليونيفيل كثفت منذ ساعات الصباح بالتنسيق مع الجيش اللبناني دورياتها الراجلة والمؤللة بمحاذاة الجدار العازل، انطلاقا من تلال العديسة وحتى مستعمرة المطلة، في وقت استأنفت فيه القوات الإسرائيلية أعمال الحفر في منطقة العبارة مقابل كفركلا بحجة البحث عن أنفاق قالت أن "حزب الله" كان قد حفرها في تلك المحلة في وقت سابق. وتشاهد دوريات مؤللة وأخرى راجلة ونقاط مراقبة ظرفية وثابتة لقوات اليونيفل والجيش اللبناني لمراقبة الوضع.
وأكد أحد ضباط اليونيفيل لـ"النشرة" أن الوضع في المنطقة هادئ ومستقر.
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