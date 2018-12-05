النشرة: الجيش واليونيفيل كثفا الدوريات انطلاقا من العديسة وحتى المطلة

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ أن قوات ​اليونيفيل​ كثفت منذ ساعات الصباح بالتنسيق مع ​الجيش اللبناني​ دورياتها الراجلة والمؤللة بمحاذاة الجدار العازل، انطلاقا من تلال ​العديسة​ وحتى ​مستعمرة المطلة​، في وقت استأنفت فيه ​القوات الإسرائيلية​ أعمال الحفر في منطقة العبارة مقابل ​كفركلا​ بحجة البحث عن أنفاق قالت أن "​حزب الله​" كان قد حفرها في تلك المحلة في وقت سابق. وتشاهد دوريات مؤللة وأخرى راجلة ونقاط مراقبة ظرفية وثابتة لقوات ​اليونيفل​ والجيش اللبناني لمراقبة الوضع.

وأكد أحد ضباط اليونيفيل لـ"النشرة" أن الوضع في المنطقة هادئ ومستقر.