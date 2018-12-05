أدرعي ينشر صورا جديدة عن مصنع في كفركلا ينطلق منه نفق حزب الله الهجومي

نشر الناطق باسم ​الجيش الاسرائيلي​ افيخاي ادرعي، صورا جديدة زعم فيها انها تكشف النقاب عن مصنع البلوكات المدني في ​كفركلا​ الذي تحول الى مكان انطلاق نفق ​حزب الله​ الهجومي، على حد تعبيره، مشيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان المبنى استخدم حتى العام ٢٠١٤ كمصنع بلوكات حيث يقع أمتار معدودة من موقع ودورية لقوات ​اليونيفيل​، وينطلق النفق من المبنى ويجتاز الخط الأزرق بمسافة نحو ٤٠ متر الى داخل إسرائيل.

وكشف ادرعي ان القوات الاسرائيلية تتابع نشاطات المبنى منذ العام ٢٠١٤ بعد ان تأكد ان النشاطات المدنية فيه تنخفض وتزداد النشاطات العسكرية ومن بينها مشاهدة ​شاحنات​ تقوم باخلاء الأتربة من المبنى الى موقع أخر في كفركلا، مضيفا ان حزب الله حرص على اخفاء كل ذلك عن سكان كفركلا وعن اليونيفيل وإسرائيل ، واكّد ان عملية درع ​الشمال​ مستمرة وتتواصل أعمال البحث واكتشاف واحباط أنفاق حزب الله، واعتبر ان هكذا يستخف حزب الله بمصلحة سكان ​لبنان​ وقرارات وتعهدات حكومتهم ويتحرك بهذه القرى كأنه صاحب القرار والسيادة.