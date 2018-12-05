الانتهاء من إقامة 16 برجًا للاتصالات بطريق الوادي الجديد- الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الإدارة العامة للتخطيط العمراني بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من مشروع إقامة 16 برجا لاتصالات المحمول علي طريق باريس – الأقصر.

أكدت مدير إدارة التخطيط العمراني والمشروعات بالوادي الجديد، المهندسة مني محمد علي، انتهاء أعمال الإنشاء بهذه الأبراج، وجاري حاليًا أعمال التجارب الخاصة للتشغيل، بينما سينتهي نهاية ديسمبر الجاري مشروع 19 برجًا آخرين علي طريق – الخارجة – باريس – الشب.

أضافت مني، أن شهر يناير المقبل سيشهد الانتهاء من مشروع إقامة 22 برجًا آخرين علي طريق الداخلة – الفرافرة – الواحات البحرية، بهدف تغطية الطرق السريعة للمحافظة والتي تشكل 44 % من مساحة الجمهورية.

جدير بالذكر أن مشروع إنشاء أبراج اتصالات الهاتف المحمول علي الطريق السريعة بمحافظة الوادي الجديد، يكلف 113 مليون جنيه.