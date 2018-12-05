وفد الحكومة اليمنية يغادر الرياض لحضور مفاوضات السلام في السويد

محمد اسماعيل - القاهرة - ستوكهولم - (د ب أ):

غادر الوفد التابع للحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في مفاوضات السلام في السويد.

وقال مصدر حكومي مسؤول، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الوفد سيصل عصر اليوم إلى ستوكهولم، وأن الحكومة "تأمل كثيرا في أن تنجح هذه المفاوضات، وأن يكون الحوثيون أكثر جدية هذه المرة".

وكان وفد الحوثيون قد وصل إلى السويد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاربعاء، ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات بين الطرفين يوم غد الخميس.

في غضون ذلك، شهدت مدينة الحديدة وعدد من جبهات القتال في صعدة والضالع اشتباكات متوسطة أمس الثلاثاء وقصف متبادل بين طرفي الصراع، حسبما أفاد سكان محليون.