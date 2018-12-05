مساهمو "تاكيدا" اليابانية للأدوية يوافقون على شراء "شاير" الأيرلندية

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب أ):

صوت مساهمو شركة الأدوية اليابانية "تاكيدا" اليوم الأربعاء لصالح صفقة استحواذ على شركة صناعة الأدوية الأيرلندية "شاير" مقابل 59 مليار دولار، في أكبر صفقة استحواذ تعقدها شركة يابانية على الإطلاق.

وفي اجتماع طارئ للجمعية العمومية لشركة "تاكيدا" في مدينة "أوساكا" غربي اليابان، أعطى المساهمون الإدارة الضوء الأخضر للمضي قدما في صفقة الاستحواذ على الشركة الأيرلندية وتكوين واحدة من أكبر شركات الدواء في العالم.

في المقابل، أعلنت مجموعة من أفراد العائلة المؤسسة للشركة اليابانية وبعض الموظفين معارضتهم للصفقة، باعتبارها باهظة التكاليف.

في الوقت نفسه، تمنح صفقة الاستحواذ على "شاير" الشركة اليابانية الفرصة للوصول إلى مجموعة من الأدوية لعدد من الأمراض النادرة.

يذكر أن "تاكيدا"، مثلها في ذلك مثل العديد من الشركات اليابانية، بدأت تتوسع في الخارج نظرا لانكماش السوق المحلية.

وكانت الشركة استحوذت العام الماضي على "أرياد فارما" الأمريكية المتخصصة في علاج السرطان

مقابل 5.2 مليار دولار.