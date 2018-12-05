تعرف مع أخبار الخليج 365 علي أسعار السلع واللحوم والخضروات اليوم الأربعاء بالخرطوم

التاريخ: 05-ديسمبر-2018
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شهدت السلع الاستهلاكية اليومية حالة من الارتفاع المطرد بسبب الحالة الاقتصادية التي أوجدها ارتفاع الدولار والعملات الصعبة الأخرى الأمر الذي انعكس بشكل مباشر علي الأسواق و احتياجات الناس اليومية.
وبحسب الجولة الميدانية اليوم الأربعاء لكوش نيوز، أسعار السلع الاستهلاكية شملت اللحوم والخضروات والسلع وكانت الأسعار على النحو التالي:
سجل كيلو اللحم من العجالي”160″ مسجلا زيادة” 30″ جنيه من الأسبوع المنصرم الذي كان فيه الكيلو “130 “جنيه ولحم الضأن “260 “من “220” و ارجع الجزار بالسوق المركزي الصادق عبد الرحيم الزيادة إلى تجار المواشي الذين يتحججون بزيادة الأعلاف والضرائب.
أما أسعار الخضروات سجلت الطماطم ارتفاع كبير “600 “جنيه لصفيحة والكيلو “35” جنيه ،فيما انخفض سعر جوال البصل إلى “2800” من “3000” وقال تجار لكوش نيوز السبب ظهور إنتاج الشمالية وانتهاء الفجوة التي حدثت الشهر الماضي.
وظلت الخضروات محافظه على الأسعار دون زيادة بلغ سعر كيلو الفلفلية “70”جنيه فيما سجل كيلو البامية “20” جنيه، الليمون ” 30″ جنيه، فيما سجل كيلو البازنجان الأسود” 2″ جنيه، الجرجير “10 “جنيه.
وتشهد السلع (المواد التموينية) ارتفاع متزايد حيث بلغ سعر “باقة” الزيت “36 “رطل “1260” جنيه وكيلو العدس الأحمر التركي “60 “جنيه، الفول المصري”110 “جنيه والفاصوليا “180” .وتوقع التجار بالسوق المركزي بان هنالك ارتفاع مستمر للسلع والخضروات.
نهى الحكيم
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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