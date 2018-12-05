أعادة طالبة جامعية هربت إلى حبيبها قرب الحدود مع مصر

أعادت شرطة ولاية الخرطوم ، طالبة جامعية من الحدود المصرية كانت في طريقها إلى القاهرة عقب اختفائها منذ يومين .
وابلغ والد الطالبة ، قسم شرطة غرب الحارات بأم بدة عن اختفاء ابنته ، وقالت الشرطة أنها شرعت في التحري وجمع المعلومات ، وتوصلت إلى أن الطالبة تربطها علاقة عاطفية مع أحد أقاربها مقيم بمصر ، سبق أن تقدم لخطبتها وتم رفضه .
وبناءً على المعلومة بثت الشرطة نشرة جنائية عاجلة على جميع المداخل والمخارج ، ، وبالبحث في العربات القادمة من أم درمان تم العثور على الطالبة وإحضارها إلى ولاية الخرطوم بحسب صحيفة مصادر، وبالتحري معها أقرت بعلاقة عاطفية مع أحد أقاربها مقيم بمصر ، وأن سفرها للقاهرة لتكملة إجراءات زواجهما .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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