أعادة طالبة جامعية هربت إلى حبيبها قرب الحدود مع مصر

أعادت شرطة ولاية الخرطوم ، طالبة جامعية من الحدود المصرية كانت في طريقها إلى القاهرة عقب اختفائها منذ يومين .

وابلغ والد الطالبة ، قسم شرطة غرب الحارات بأم بدة عن اختفاء ابنته ، وقالت الشرطة أنها شرعت في التحري وجمع المعلومات ، وتوصلت إلى أن الطالبة تربطها علاقة عاطفية مع أحد أقاربها مقيم بمصر ، سبق أن تقدم لخطبتها وتم رفضه .

وبناءً على المعلومة بثت الشرطة نشرة جنائية عاجلة على جميع المداخل والمخارج ، ، وبالبحث في العربات القادمة من أم درمان تم العثور على الطالبة وإحضارها إلى ولاية الخرطوم بحسب صحيفة مصادر، وبالتحري معها أقرت بعلاقة عاطفية مع أحد أقاربها مقيم بمصر ، وأن سفرها للقاهرة لتكملة إجراءات زواجهما .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)