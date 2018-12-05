نعى الخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق الدكتور عبد الرحيم حمدي الاقتصاد السوداني الراهن موضحا بانه وصل لطريق مسدود .
وعلى مستوى الأزمة المصرفية الراهنة أوضح حمدي بانها لم تحدث نتيجة سياسة من البنك المركزي بل هي (وقعت فوق رأسه) مشيرا إلى أن البنك المركزي لم يحتاط إليها على الرغم من أنها بدأت في الظهور قبل ثلاث سنوات.
وقال حمدي الذي كان يتحدث لبرنامج (الحد الأدنى) بقناة الشروق أن جهة واحدة تنبأت بحدوث أزمة السيولة وهي مطابع العملة التي طالبت بورق لطباعة عملة إلا أن بنك السودان رفض .مضيفا بان نتائج الأزمة السلبية كلها وقت على الجمهور فقط مرجحا بان معالجتها ستأخذ وقتا طويلا .
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الدائرة بين البنك والجمهور قد انقطعت نتيجة عدم الثقة لتظهر ممارسات وصفها (بالبطالة) مثل ظهور سوق موازي ومضاربات في العملة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : حمدي ينعي الاقتصاد السوداني ويقول :أزمة السيولة (وقعت على رأس البنك المركزي ) وحلها سيطول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.