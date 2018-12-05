أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر 2018م

صحيفة الصدى : المريخ وفايبرز الاوغندي في صراع ناري بملعب سانت ماري

الزلفاني يؤكد احترامه للمنافس والجس يشارك رغم المرض

إقالة عبدالصمد تفجر الأوضاع. ….محمد الشيخ يستقيل والنذير ينفي تكوين لجنة تحقيق

قريش ينفي الإطاحة بعبد الصمد

الهلال يحل ضيفا على الجيش الزنزباري عصرا

المريخ يضع لمساته الأخيرة بتدريب لمدة نصف ساعة والجس يشارك

اللواء عبدالمنعم النذير : لم نكون مجلس محاسبة لعبد الصمد صحيفة الزعيم : مريخ العزيمة والرجولة يتحدى الأفاعي ( جو جحورا )

الزولفاني يجهز كتيبة النصر الانتحارية. …يؤكد : كل العناصر في كامل الجاهزية للمعركة الأفريقية

قريش ينفي إقالة عبدالصمد. ….النذير : من حق أمين المال مساءلة أي شخص عن المال ولم نسعى للتحقيق معه

في واحدة من أصعب المواجهات : المريخ يبحث عن التأهل عبر الأفاعي. صحيفة قوون : الهلال ينازل زنزبار ويخطط لرحلة تونس في ملحمة الأبطال الأفريقي يكتسح الجيش الرواندي بثلاثة أقون ويترقب مواجهة عملاق السودان الزعفوري يضع لمساته النهائية للمباراة الأفريقية ويركز على خط المقدمة الهجومية المريخ في مواجهة صعبة أمام الأفاعي نمور دارجعل في تحد جديد بكينشاسا .. والاتحاد العام ُيعيد مريخ الثغر لانتخابات بورتسودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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