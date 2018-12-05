واشنطن: المحادثات اليمنية في السويد “خطوة أولى حيوية”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 دجنبر 2018 08:49 صباحاً - رحّبت الولايات المتّحدة، مساء الثلاثاء، بمحادثات السلام اليمنية المرتقبة في السويد واصفةً إياها بأنها “خطوة أولى ضروريّة وحيويّة”، وداعيةً جميع الأطراف إلى الانخراط فيها بالكامل و”وقف أيّ أعمال عدائية جارية”.

وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت: “ليست لدينا أوهام، ونحن نعلم أن هذه العملية لن تكون سهلة، لكننا نرحب بهذه الخطوة الأولى الضرورية والحيوية”.

يأتي ذلك فيما أعلنت الأمم المتحدة عن وصول الطائرة التي تقل وفد ميليشيا الحوثي والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس إلى السويد.

وكان وفد ميليشيا الحوثي غادر صنعاء في وقت سابق الثلاثاء، للمشاركة في محادثات السويد التي تنظمها الأمم المتحدة حول حل النزاع في اليمن، وفق ما ذكر مصدر ملاحي في مطار صنعاء.

ويرافق الوفد مبعوث الأمم المتحدة غريفثس، بحسب المصدر ذاته. وتأتي مغادرة الوفد بعد الإعلان عن توقيع اتفاق بين الحكومة الشرعية والمتمردين لتبادل مئات الأسرى بين الطرفين، وبعد يوم على إجلاء 50 جريحاً من الحوثيين إلى العاصمة العمانية مسقط. ولم يحدد بعد موعد رسمي للمحادثات.

المصدر: فرانس برس