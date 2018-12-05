كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارين بيرس: اختبار إيران صاروخا باليستيا يزعزع استقرار المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت كارين بيرس، مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن اختبار إيران صاروخاً باليستياً هو جزء لا يتجزأ من أنشطة طهران المزعزعة لاستقرار المنطقة.

كما أدان مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، اختبار طهران أيضاً صاروخاً باليستياً.

جدير بالذكر أن فرنسا وبريطانيا طالبتا، أمس الإثنين، بعقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، لبحث ومناقشة تجربة إيران الصاروخية.

ومنذ أيام أجرت إيران، اختبارا لصاروخ باليستي متوسط المدى، قادرا على حمل عدة رؤوس حربية.وأدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عملية إطلاق الصاروخ، وكتب في حسابه على "تويتر"، أن بوسع الصاروخ ضرب أي هدف في الشرق الأوسط، وأجزاء من أوروبا.