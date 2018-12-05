الاحتلال يلاحق نشطاء حماس بالضفة بالذكرى الـ31 لانطلاقتها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم وتفتيش في الضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال 21 فلسطينيا غالبيتهم من نشطاء حركة حماس، جرى تحويلهم للتحقيق للأجهزة الأمنية بزعم حيازة أسلحة ووسائل قتالية والضلوع بأعمال مقاومة شعبية للاحتلال والمستوطنين.

وطالت غالبية الاعتقالات نشطاء وكوادر حركة حماس مع اقتراب الذكرى الـ31 لانطلاقتها، كما واصل الاحتلال ملاحقة النشطاء للطلاب والنشطاء في الكتلة الإسلامية في الجامعات.

وقال جيش الاحتلال في بيانه، إن جنوده اعتقلوا 21 فلسطينيا لضلوعهم في أعمال مقومة الجنود والمستوطنين، كما زعم ضبط وسائل قتالية وأسلحة خلال حملة تفتيش في بلدة السموع جنوب الخليل.

في محافظة سلفيت، اعتقل جنود الاحتلال القيادي في حركة حماس حسام حرب من منزله في قرية أسكاكا، والطالب في جامعة بير زيت وعد فقها، وعزيز إبراهيم فتاش من سلفيت.

كما واصلت قوات الاحتلال ملاحقة كوادر من حماس في مختلف المحافظات، حيث اعتقلت سعد مرعي من قراوة بني حسان قرب سلفيت، ورامي أبو شعيرة من مخيم العزة ببيت لحم، وياسر نوفل ومحمد وضاح عناية من قلقيلية.

إلى ذلك، اعتقل جنود الاحتلال مؤمن رسلان من طولكرم، ورامي أيمن شريدة وصلاح دراغمة من طوباس، وطالب وعماد علي عبيات من فصايل قرب أريحا. كما اعتقلوا الأسير المحرر عاطف رباع من يطا أثناء مروره على حاجز الكونتينر قرب بيت لحم.

وفي سياق المداهمات الليلية لمنازل الفلسطينيين، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير نظام قرب مدينة رام الله، وداهمت عدة منازل واحتجز الأطفال في جهة من القرية، حيث تم إخضاعهم للتحقيق، بعد حملة تفتيش دقيقة للمنازل وتخريب محتوياتها.

وبحسب شهود عيان، فإن قوات الاحتلال قامت بإرعاب الأطفال وتهديدهم. كما احتجز الجنود رئيس المجلس القروي بلال التميمي بعد تفتيش منزله.