فتح تحقيقات أممية بانتهاكات "داعش" في العراق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يواصل فريق التحقيق الأممي جمع الأدلة والإفادات في العراق تحضيرا لتحقيقات الأمم المتحدة التي ستنطلق مطلع عام 2019، حول الانتهاكات التي ارتكبها تنظيم "داعش" في العراق، بحسب ما أعلن رئيس فريق التحقيق الأممي الذي بدأ منذ الصيف جمع أدلة على حصول مجازر.

وقال البريطاني كريم أسعد أحمد خان المحامي المتخصّص في حقوق الإنسان لمجلس الأمن الدولي إنّ "فريق التحقيق يواصل تحضيراته في العراق بهدف بدء أنشطة التحقيق مطلع 2019". حيث اكتشفت أكثر من 200 مقبرة جماعية في العراق، تضم أكثر من 12 ألف جثة.

وشدّد على أن "تنفيذ نشاطات التحقيق سيعتمد على تعاون ودعم وثقة جميع عناصر المجتمع العراقي". وجمع محققو فريقه منذ آب/أغسطس، أدلة على مجازر وفظائع أخرى ارتكبها تنظيم "داعش". وتعهدت الولايات المتحدة تقديم مليوني دولار دعما لجهود محققي الأمم المتحدة.

وبناءً على طلب العراق، تبنى مجلس الأمن في العام 2017 قرارًا بالإجماع يمهّد الطريق لإجراء تحقيق بهدف محاكمة عناصر تنظيم "داعش" عن الجرائم التي ارتكبوها.