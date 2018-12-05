انت الان تتابع أمطار ليبيا.. الحكومة تعطل كافة القطاعات لمدة يومين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٤٣ ص
أمطار - أرشيفية
أعلنت الحكومة الليبية عن تعطيل العمل في كافة القطاعات الحكومية بمدينة بنغازي، يومي الأربعاء والخميس، بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المدينة، ووجه عدد من العائلات في منطقة قاريونس ببنغازي، أمس الثلاثاء، نداء استغاثة لإخراجهم بسبب ارتفاع منسوب المياه في المنطقة، وتسبب السقوط الغزير للأمطار في بنغازي بفيضان وادي قطارة غرب المدينة، ودعت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة المواطنين المقيمين بالقرب من الوادي إلى إخلاء أماكنهم فورا، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".
من جهتها، علقت إدارة مطار بنينا الدولي ببنغازي جميع رحلات الطائرات، اليوم الأربعاء، بسبب انهيار أحد الأودية المحيطة بالمطار.وتشهد المنطقة الشرقية في ليبيا خاصة مدينة بنغازي وضواحيها هطول أمطار غزيرة بدأ أول الشهر الجاري، ما تسبب في إغلاق عدد من الطرق والشوارع الرئيسية، وتسببت المياه التي تدفقت بكميات
وتشهد المنطقة الشرقية في ليبيا خاصة مدينة بنغازي وضواحيها هطول أمطار غزيرة بدأ أول الشهر الجاري، ما تسبب في إغلاق عدد من الطرق والشوارع الرئيسية، وتسببت المياه التي تدفقت بكميات كبيرة بقطع التيار الكهربائي عن العديد من أحياء ومناطق مدينة بنغازي.
وأفادت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة في ليبيا، بإيقاف الدراسة في كل المدارس والجامعات والمعاهد بمدينة بنغازى يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، نظرا لسوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة.
وتسببت السيول المصاحبة للأمطار الغزيرة، في شهر سبتمبر الماضي، بمقتل شخصين على الأقل في ليبيا، وقالت وسائل إعلام ليبية إن شخصين كانا يرعيان الأغنام جرفتهما السيول في منطقة المخيلي.
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