انت الان تتابع الثلوج تحاصر 5 آلاف راكب بمطار شمال الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٣٣ ص

الصين

تسببت الثلوج الكثيفة في محاصرة أكثر من 5 آلاف راكب في مطار مدينة أورومتشي عاصمة منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، وقالت سلطات مطار "ديووبو الدولي" في مدينة أورومتشي، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها ألغت 99 رحلة قادمة ومغادرة، فيما تم تأجيل 31 رحلة مغادرة، ما أدى إلى تضرر أكثر من 5000 راكب واستمرارهم لساعات طويلة محاصرين داخل المطار، مضيفة أن 5 رحلات هبطت في مطارات أخرى، فيما عادت رحلة واحدة إلى مكان المغادرة، مشيرة إلى أنها أعادت ترتيب جداول سفر الركاب المتضررين.

يذكر أن السلطات المحلية في مقاطعة يونان، جنوب غربي الصين، أعلنت في نوفمبر الماضي، عن تدمير ما لا يقل عن 8 آلاف منزل وتضرر نحو 17 ألف شخص بعد أن اجتاحت مياه الفيضان العديد من المدن والبلدات، وقالت السلطات إن الفيضان حدث نتيجة تفريغ المياه من بحيرة حاجزة تشكلت بعد انهيار أرضي في نهر جينشا بالقرب من حدود