انت الان تتابع فنان سوري ينجو من الموت بعد تعرضه لحادث مروع (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٥٦ ص

سيارة مهند قطيش بعد الحادث

ذكرت تقارير إعلامية، الأربعاء، أن الممثل والمخرج السوري مهند قطيش تعرض لحادث سير أصيب على إثره برضوض، دون أن تذكر مكان وقوع الحادث. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، كتبت ابنة الفنان، جودي قطيش، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «الحمد لله على السلامة يا أغلى من روحي.. لكل مين عم يطمن على بابا، بابا صار منيح الحمد لله وبخير بعتذر اذا ما قدرت أرد على حد». كما نشر صديقه الممثل خالد القيش، عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك» صورا لسيارة مهند بعد الحادث، وتمنى له الشفاء العاجل.

وقال القيش في منشوره: «الصديق مهند قطيش تعرض لحادث سيارة وهو الآن بحالة جيده جدا»، فيما أظهرت الصور إصابة السيارة بأضرار بالغة. والفنان مهند قطيش من مواليد محافظة السويداء جنوبي سوريا، ويبلغ من العمر 43 عاما، وكان متزوجا من الفنانة السورية قمر خلف قبل أن ينفصلا ليتزوج الممثلة ريم زينو. وأدى