شكرا لقرائتكم أميركا رداً على روحاني: سنضمن حرية الملاحة بمضيق هرمز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد تكرار إيران تهديداتها حول منع تصدير النفط إذا منعت هي من ذلك، جاء الرد الأميركي مكرراً بدوره مواقف واشنطن الرافضة لأي بلبلة في حركة الملاحة، والشاجبة لاستفزازات إيران في المنطقة.

فقد أكد المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران براين هوك أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الشركاء في المنطقة من أجل ضمان حرية الملاحة في #مضيق_هرمز.

وقال هوك خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، "إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز. فالمضيق يعتبر من الممرات البحرية الدولية". وأضاف: "سنواصل العمل مع شركائنا من أجل ضمان استمرار الملاحة وحرية نقل البضائع عبر الممرات البحرية الدولية".

وأتى موقف هوك رداً على تصريحات أدلى بها الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق الثلاثاء، قائلاً "إن منع إيران من تصدير النفط سيعني منع المنطقة كلها من ذلك".

يذكر أن إيران هددت مرارا بإغلاق مضيق هرمز أمام تصدير النفط في حال أقدمت الولايات المتحدة على المضي قدما بتشديد العقوبات.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد أكد روحاني خلال كلمة له في مدينة شاهرود، شمال البلاد، الثلاثاء، أن "أميركا لن تتمكن من منعنا من بيع نفطنا".

وكان روحاني قد أطلق تهديدات مماثلة بإغلاق مضيق هرمز بوجه صادرات النفط، في يوليو/تموز الماضي، معتبراً أن إيران لديها "مضائق كثيرة وهرمز أحدها"، من أجل التصدي للعقوبات الأميركية.

ومنذ تصريحات روحاني هذه، أطلق عدد من المسؤولين والقادة العسكريين الإيرانيين تهديدات متكررة حول إغلاق المضيق بوجه صادرات النفط في حالة فشلت إيران في تصدير نفطها.

وكانت الولايات المتحدة قد حثت المجتمع الدولي على منع وصول السفن الإيرانية إلى موانئها، محذرة من أنها ستواجه العقوبات الأميركية.