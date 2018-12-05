شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان" تطالب بتدشين حملة إعلامية لتوضيح شبهات فتاوى التيار السلفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، ضرورة أن يكون هناك حملة إعلامية مكبرة وموجهة إلى عوام المواطنين المصريين يكشفون فيها أخطاء وشبهات فتاوى التيار السلفى فى الكثير من الأمور الحياتية، وتوضيح حقيقة هذه الفتاوى السلفية من القرآن الكريم، والتأكيد على ضرورة استناد المصريين إلى فتاوى دار الإفتاء والأزهر فقط.

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك ضرورة لوضع قاعدة بيانات بأسماء المشايخ الأزهرية الذين يجب الاستناد إليهم فى الفتوى، وتوضيح علمهم والإكثار من القنوات الدينية الأزهرية التى تضم مشايخ وعلماء أزهر تكون متخصصة فى تلقى الأسئلة والرد عليها.