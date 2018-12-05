شكرا لقرائتكم خبر عن باحث إسلامى: الإخوان تلجأ للإرهاب والعنف والاغتيالات لكل من يعيق خططهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام النجار الباحث الاسلامى، إن الإخوان وما تبعها من جماعات إرهابية، هدفها الإنفراد بالسلطة دون استحقاق من خبرات وكوادر وكفاءات سياسية واقتصاديه ويعوضون ذلك بزعم إقامة الحكم الإسلامى وتطبيق الشريعة وإقامة حكومة دينية.

وأضاف الباحث الإسلامى فى تصريح لـ"الخليج 365 " أن الإخوان يستغلون عاطفة الشعب المصرى والشعوب العربية وعلاقتهم الخاصة بالدين ، مستغلين جهل الكثيرين بدقائق الإشكاليات فى ملف الفكر الإسلامى والدستورى وتطوره ، وعندما يصلون للحكم يرفضون ترك السلطة بزعم كونهم الوحيدين الأوصياء على الحكم الدينى وهم وحدهم من يطبق الشرع.

وتابع الباحث الإسلامى: "أما إذا حيل بينهم وبين ذلك، فيلجأون للإرهاب والعنف والصدام والتفجير والاغتيالات لكل من يسهم فى إعاقة خططهم وأهدافهم المستحيلة والمجنونة".