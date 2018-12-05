الجيش: زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية

أعلنت قيادة الجيش ال​لبنان​ي في بيان أن "زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي، أقدم بتاريخ 3/12/2018 الساعة 16.15، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​، لمدة 4 دقائق ولمسافة حوالى 575 متراً. تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".

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