قاسمي: إيران لا تخطط أبدا لتصنيع صواريخ تحمل رؤوسا نووية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​بهرام قاسمي​، في بيان، أن "إيران لا تضع برامجها الدفاعية قطعا علي اساس هواجس واهية تنجم عن املاءات لاساس لها من الصحة لبعض الدول".

وشدّد قاسمي على أنه "لا يوجد لدينا اي مشروع او تخطيط لامتلاك صواريخ قادرة علي استخدام رؤوس نووية".

وكانت الولايات المتحدة قد اعتبرت أن "التجربة الصاروخيّة الإيرانيّة التي أجريت السبت من قبل إيران تمثّل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن 2231 الذي صادقت المنظّمة الأمميّة عبره على الاتّفاق النووي عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة لاحقًا".