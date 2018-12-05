الأمم المتحدة: حاجة اليمن إلى المساعدات تتجاوز سوريا لأول مرة

أعلن مكتب ​الأمم المتحدة​ لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في تقرير، أن ​اليمن​ سيتجاوز ​سوريا​ من حيث الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وذلك لأول مرة، خلال العام المقبل 2019.

وأوضح التقرير أن المنظمة الدولية تحتاج أكثر من 4 مليارات دولار لتوفير مساعدات أساسية لليمن في 2019، مقابل 3.5 مليارات لسوريا، مؤكداً أن "الوضع في اليمن تدهور بشكل كبير، ويتفاقم على نحو متسارع"، مشيرا إلى أن "أغلب السكان يواجهون عجزا في إمدادات الغذاء".

وشّدد على أن أكثر من ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 24 مليون نسمة يعاني فقرا مدقعا، لافتاً إلى أن مواجهة الأزمات الإنسانية في مختلف مناطق العالم، العام المقبل، تتطلب توفير 25 مليار دولار.